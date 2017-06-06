Россияне рассказали, кто в стране должен зарабатывать больше всех

Трудовой сферой, в которой самые большие зарплаты, россияне считают нефтяную отрасль. Такие данные опроса приводит ВЦИОМ.



Из предложенного списка 81% опрошенных назвал добычу нефти и природного газа сферой с самыми высокими заработными платами. В топ-3 рейтинга вошли финансовая и страховая деятельность (её назвали 37%), производство кокса и нефтепродуктов (32%). Наименее доходной почти три четверти россиян (74%) назвали сельское хозяйство.



Ощущения россиян в целом совпадают с реальным положением дел. Так, по данным "Росстата" за март, среднемесячные зарплаты в нефтяной отрасли составили 106 тысяч 245 рублей.



При этом сами граждане считают, что именно в сельском хозяйстве и в сфере научных исследований зарплаты должны быть самыми высокими (так ответили 61% и 45% опрошенных соответственно). Россияне полагают, что ниже всего зарплаты должны быть у людей, работающих в табачном бизнесе.



Здесь, с одной стороны, сочувствие к тем, кто получает за свой труд слишком мало, несколько абстрактные представления о справедливости, важности "людей труда". С другой — возможно, здравый смысл, подсказывающий, без каких отраслей страна не сможет выжить или удержаться среди развитых стран, а без каких — скорее всего, сможет обойтись, как с производством табачных изделий, — отметил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев. — При этом, предлагая, к примеру, повысить заработки работников сельского хозяйства, россияне вряд ли задумываются о последствиях. Ведь если в сельском хозяйстве зарплаты будут как в "нефтянке", то насколько вырастут цены на продукты питания?"