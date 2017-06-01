До конца недели "Янтарьэнергосбыт" отключит свет 695 должникам
До конца недели "Янтарьэнергосбыт" намерен отключить электричество для 695 неплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба поставщика.
По закону электроэнергия может быть отключена при наличии у потребителя долга в сумме, превышающей два ежемесячных размера платы, опредёленных исходя из установленного норматива. В среднем эта сумма составляет 1 227 рублей. Чтобы подключить энергоснабжение, придётся полностью оплатить не только долг, но и услуги по отключению и возобновлению энергоснабжения в размере до четырёх тысяч рублей.
Узнать о планируемом отключении должники могут на официальном сайте
компании и по телефону (4012) 60-58-85.
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