До конца недели "Янтарьэнергосбыт" отключит свет 695 должникам

До конца недели "Янтарьэнергосбыт" намерен отключить электричество для 695 неплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба поставщика.

По закону электроэнергия может быть отключена при наличии у потребителя долга в сумме, превышающей два ежемесячных размера платы, опредёленных исходя из установленного норматива. В среднем эта сумма составляет 1 227 рублей. Чтобы подключить энергоснабжение, придётся полностью оплатить не только долг, но и услуги по отключению и возобновлению энергоснабжения в размере до четырёх тысяч рублей.

Рейды по отключению должников проходят уже месяц. За минувшую неделю почти у 800 жителей Калининградской области отключили электричество . Без света на сегодняшний день остаются почти 700 человек.