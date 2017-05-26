За неделю "Янтарьэнергосбыт" отключил электроэнергию 800 должникам

За неделю почти у 800 жителей Калининградской области отключили электричество за неуплату. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает специалист по связям с общественностью ОАО "Янтарьэнергосбыт" Анастасия Чугунова.



В среднем потребители не платили за электроэнергию в течение нескольких месяцев. О предстоящем отключении нарушителей предупредили в апреле.



Одна из должниц, не платившая полгода, погасила долг на месте, чтобы избежать отключения. Другая калининградка скопила 28 тысяч рублей долга потому, что не передавала показания счётчика и платила каждый месяц в соответствии с выставленным счётом, который не отражал фактического объёма потребления. Заплатить сразу всю сумму не смогла, и в доме отключили свет.



На 1 мая 2017 года просроченная задолженность населения области перед ОАО "Янтарьэнергосбыт" составляет более 540 миллионов рублей. Работа с неплательщиками ведётся ежедневно. Энергетики намерены до конца месяца взыскать более 52 млн рублей долга.



Убедиться в отсутствии долга потребители могут на официальном сайте компании янтарьэнергосбыт.рф. Для этого достаточно воспользоваться бесплатным сервисом "Личный кабинет". Через этот же сервис можно оплатить квитанцию за электричество.