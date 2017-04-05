Источник: В Калининградской области внедрят систему Tax Free

Калининградскую область включают в перечень регионов — участников эксперимента по внедрению системы Tax Free. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в региональном правительстве.



Инициативу властей Калининградской области о запуске в регионе системы возврата иностранным покупателям суммы НДС на покупки поддержал первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов. Этот вопрос обсуждался на закрытом для прессы совещании, которое в марте этого года провёл в Калининграде первый вице-премьер. О включении региона в проект договорился врио губернатора Антон Алиханов.



Минпромторгу России поручено совместно с региональным правительством проработать вопрос о включении Калининградской области в перечень участников эксперимента по введению системы Tax Free на территории Российской Федерации. Ранее в список пилотных регионов входили только Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Сочи.



Запуск эксперимента Запуск эксперимента запланирован на второе полугодие 2017 года . Предполагается, что с 1 октября проект уже запустят. Иностранцы смогут получить компенсацию уплаченной суммы НДС, если в течение одного дня приобретены товары на сумму более 10 тысяч рублей. Налог вернут с любых товаров, кроме подакцизных (исключением будет алкоголь).



Тax Free — это система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами при выезде из страны, в которой они были приобретены.