Источник: В Калининградской области внедрят систему Tax Free
Калининградскую область включают в перечень регионов — участников эксперимента по внедрению системы Tax Free. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в региональном правительстве.
Инициативу властей Калининградской области о запуске в регионе системы возврата иностранным покупателям суммы НДС на покупки поддержал первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов. Этот вопрос обсуждался на закрытом для прессы совещании, которое в марте этого года провёл в Калининграде первый вице-премьер. О включении региона в проект договорился врио губернатора Антон Алиханов.
Минпромторгу России поручено совместно с региональным правительством проработать вопрос о включении Калининградской области в перечень участников эксперимента по введению системы Tax Free на территории Российской Федерации. Ранее в список пилотных регионов входили только Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Сочи.
Запуск эксперимента запланирован на второе полугодие 2017 года
. Предполагается, что с 1 октября проект уже запустят. Иностранцы смогут получить компенсацию уплаченной суммы НДС, если в течение одного дня приобретены товары на сумму более 10 тысяч рублей. Налог вернут с любых товаров, кроме подакцизных (исключением будет алкоголь).
Тax Free — это система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами при выезде из страны, в которой они были приобретены.
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