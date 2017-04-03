Для тех, кто оплачивает услуги ЖКХ заранее, предлагают ввести скидки

Для россиян, которые оплачивают услуги ЖКХ заранее, предлагают ввести скидки. Об этом пишет ТАСС.



С законодательной инициативой выступят члены Совета Федерации. Как отметил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Виктор Рогоцкий, есть идея сделать такую льготу обязательной для тех, кто добросовестно платит за коммунальные услуги.

"Если идут авансовые платежи, то должна быть обязательная скидка таким плательщикам. Мы в Совете Федерации, наверно, попробуем вскоре провести такую законодательную инициативу. Ресурсоснабжающие организации, с которыми это уже обсуждалось, в принципе согласны пойти на такую меру", — отметил Рогоцкий.