В марте из зарплат и пенсий калининградских должников удержат 8,5 млн рублей

В марте "Янтарьэнерго" удержит 8,5 миллионов рублей из зарплат и пенсий калининградцев, которые скопили долги за потреблённую электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба общества.



За первый месяц весны энергетики совместно с приставами разыскали десятки зарплатных и пенсионных счетов должников за свет по полученным судебным решениям. Все эти неплательщики довольно крупные и долги копят месяцами. Обычно такие сразу попадают в чёрный список. Задолженность каждого в среднем равна зарплате москвича — то есть выше 50 тысяч рублей. В адрес работодателей приставы направили около 100 соответствующих постановлений на общую сумму почти 8,5 миллиона рублей.



Кроме того, всем нарушителям ограничен выезд за пределы РФ.



Если раньше должников приходилось вызывать в суд, то вступившее в силу в конце прошлого года постановление Верховного суда России эту процедуру упростило. Теперь судебный приказ энергопоставщик может получить за несколько дней.



Позже в дело вступают приставы. Прийти они могут за любым долгом свыше 10 тысяч рублей, а могут просто удержать его из заработной платы или пенсии.



Потребителю могут позвонить по телефону, направить СМС-сообщение, уведомить по почте или лично в руки. Если в течение 20 дней сумма долга не будет погашена, свет отключат.



"Чтобы не доводить ситуацию до критической, потребитель всегда может выбрать вариант реструктуризации долга, то есть погасить его частями. При этом, заключая соглашение, необходимо внести половину суммы задолженности, остальная может быть равномерно распределена для оплаты сроком от 3 до 6 месяцев", — отметили в "Янтарьэнерго".



Узнать о наличии задолженности уже сейчас можно по тел. (4012) 60-58-85 или на сайте янтарьэнергосбыт.рф в "Личном кабинете". В онлайн-сервисе пользователи могут ознакомиться с историей платежей, передать показания, а при наличии долга — оплатить его, не выходя из дома.