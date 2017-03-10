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Главная Новости Общество

Сотрудники "Калининградтеплосети" с приставами описали имущество должников Московского района

17:14
  173 0
  • Фото пресс-службы администрации Калининграда
Фото пресс-службы администрации Калининграда
Ранним утром в пятницу, 10 марта, сотрудники отдела службы судебных приставов Московского района Калининграда совместно со специалистами МП "Калининградтеплосеть" совершили рейд по неплательщикам, которые скопили самые внушительные долги за отопление (от 20 до 100 тысяч рублей и выше). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.
 

Несмотря на раннее время визита (7:30 утра), многих граждан не оказалось дома. Возможно, они просто не стали открывать приставам дверь. Однако некоторым всё же удалось вручить требования об исполнении решения суда и даже описать имущество, которое подлежит изъятию в счёт долга.
 

В "Калининградтеплосети" заявили, что на начало 2017 года население задолжало за тепло около 1,3 млрд рублей. Более 80 процентов — долги физических лиц.

"Сумма рекордная, и за год она увеличилась почти на четверть. МП "Калининградтеплосеть" вынуждено предпринять жёсткие меры, ведь недоимки сказываются на возможностях города по поддержанию тепловых коммуникаций в надлежащем виде. Сейчас в Калининграде необходимо закрыть более 50 угольных котельных, переложить около 100 км трубопроводов. Денег на это не хватает, т.к. сохраняются большие долги населения", — отмечают на предприятии.
 
В феврале МП "Калининградтеплосеть" направило в суд более 3 тысяч исковых заявлений по долгам за услуги теплоснабжения. Суд ждёт тех неплательщиков, чей долг составил от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Таких в городе более 6,5 тысячи, и на них приходится около 500 миллионов от общей суммы долга.

У самых злостных неплательщиков сумма долга превышает четыреста тысяч рублей. Всего же в должниках за тепло числятся более 36 тысяч калининградцев.

Ранее на предприятии объяснили, почему жильцы многих домов Калининграда стали получать слишком высокие счета за отопление. В "Теплосети" утверждают, что виной всему — неисправные регуляторы температуры в домах. Гражданам, недовольным счетами за отопление, рекомендуют принуждать свои управляющие компании к мерам по энергосбережению.

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