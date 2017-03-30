За восемь лет финансирование ремонта Калининградских дорог сократят в два раза

В Калининградской области с 2014 по 2022 год планируется с 4,8 до 2,5 миллиарда рублей сократить выделение средств на строительство и ремонт дорог общего пользования. Такая информация содержится в постановлении регионального правительства.



На подпрограмму "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области" в 2014 году было выделено 4,8 миллиарда рублей. В 2017 году сумма выделяемых средств составит 4,1 миллиарда. В 2018 и 2019 годах наблюдается увеличение средств до 4,8 миллиарда, а вот с 2020 года сокращение — до 2,5 миллиарда.



В 2020 году не предусмотрено средств на строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения. Не планируется и закупать дорожно-эксплуатационную технику.