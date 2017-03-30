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За восемь лет финансирование ремонта Калининградских дорог сократят в два раза

Автор: Константин Сериков
14:59
  429 1
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининградской области с 2014 по 2022 год планируется с 4,8 до 2,5 миллиарда рублей сократить выделение средств на строительство и ремонт дорог общего пользования. Такая информация содержится в постановлении регионального правительства.

На подпрограмму "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области" в 2014 году было выделено 4,8 миллиарда рублей. В 2017 году сумма выделяемых средств составит  4,1 миллиарда. В 2018 и 2019 годах наблюдается увеличение средств до 4,8 миллиарда, а вот с 2020 года сокращение — до 2,5 миллиарда.

В 2020 году не предусмотрено средств на строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения. Не планируется и закупать дорожно-эксплуатационную технику.
По Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации регион будет получать федеральные средства на текущий ремонт дорог. В ближайшие два года эта сумма составит 1,2 миллиарда, то есть область будет получать ежегодно по 600 миллионов рублей. Ещё по 500 миллионов вложит региональный Дорожный фонд и 100 миллионов — местные городские бюджеты. Сама программа рассчитана до 2025 года. С перечнем ремонтируемых в ближайшие два года дорог можно ознакомиться на нашей интерактивной карте.
 

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ПрохожийДед
Дед Прохожий #
16:14
Правильно, дороги не нужны.
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