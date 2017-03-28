59 калининградцам запретили выезд за границу из-за долгов перед "Теплосетью"

Подавляющее большинство калининградцев вовремя оплачивают счета за отопление, однако общий долг перед "Теплосетью" растёт. Об этом сообщил директор МП Эдуард Куровский во вторник, 28 марта.



В 2017 году дебиторская задолженность МП "Калининградтеплосеть" за потреблённую тепловую энергию увеличилась на 14,8% (на 225,4 млн рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оперативным данным бухгалтерии предприятия, сейчас сумма долга превышает полтора миллиарда рублей. Около 1,3 млрд в этой сумме — долги населения.



"Теплосеть" с начала года направила 5 313 исков о взыскании задолженности с неплательщиков. В результате неисполнения решений суда 59 должникам ограничили выезд за пределы страны.



"К сожалению, мы видим, что задолженность растёт — и по водоснабжению, и по теплу. Сейчас мы наладили оперативную работу с судебными приставами: должники за коммунальные ресурсы не смогут выезжать за границу, получать кредиты. Вместе с тем я напомню, что 90 процентов калининградцев всё же платят вовремя", — отметил глава Калининграда Александр Ярошук, комментируя ситуацию с коммунальными долгами. Он также подчеркнул, что перед городом стоят серьёзные задачи по реконструкции и модернизации тепловой инфраструктуры.



"Сейчас необходимо привести в нормативное состояние все существующие теплостанции, чтобы увеличить их КПД по примеру РТС "Северная". С правительством Калининградской области мы уже сформировали дорожную карту целого ряда мероприятий: это и замена оборудования тепловых станций, и закрытие угольных котельных, и монтаж новых теплопунктов. Вложения, конечно, миллиардные, но заниматься этой работой необходимо", — уточнил глава Калининграда.