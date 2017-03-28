Долги превысили полмиллиарда рублей: в Калининградской области проверяют деятельность УК

На сегодняшний день долги управляющих компаний за электрическую энергию превысили сумму 500 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "Янтарьэнергосбыт".



"В областной прокуратуре уже готовят информацию о долгах за электричество среди крупных компаний региона. Сведения будут направлены исполняющему обязанности губернатора Калининградской области Антону Алиханову. Это лишь одно из решений прошедшего совещания межведомственной группы под председательством первого заместителя прокурора области Павла Белякова. В состав группы вошли энергетики, специалисты министерств и департаментов, курирующих сферу ЖКХ, налоговики, приставы и силовые структуры", — отметили в пресс-службе "Янтарьэнергосбыта".



Прокуроры проверят законность работы "в долг", какую ведут многие крупные теплоснабжающие организации Немана, Светлого, Зеленоградского и Краснознаменского районов. Налоговикам и приставам придётся разобраться в причинах невозможности исполнения судебных актов по взысканию долга в пользу поставщика электроэнергии.



Ситуация складывается крайне негативная. Исправно получая платежи от населения и организаций, многие управляющие компании не спешат рассчитываться, полученные от потребителей деньги идут на другие нужды, — отметила и.о. генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" Владислава Резакова. — По сути, они просто кредитуются за наш счёт. Задолженность постоянно увеличивается. Значительные трудности по взысканию задолженности связаны с созданием управляющими организациями расчётно-кассовых центров (РКЦ), где аккумулируются платежи граждан".



Необходимо отметить, что в феврале к борьбе по снижению многомиллионной задолженности управляющих компаний подключилась специальная правительственная комиссия. В её состав вошли руководители министерств строительства и ЖКХ, развития инфраструктуры, финансов и представители Федеральной службы судебных приставов.