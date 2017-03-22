В 2016 году счётная палата выявила в Калининграде нарушения на 31 млн рублей

По данным калининградской контрольно-счётной палаты, общая сумма выявленных в 2016 году нарушений в финансовой сфере составила более 31,6 млн рублей. Об этом в среду, 22 марта, после заседания городского совета депутатов рассказал его председатель Андрей Кропоткин.



"Там есть неэффективное, неправомерное использование в общей сумме на 31 миллион 666 тысяч рублей. Знаю, что половина этой суммы возвращена в казну, ведётся планомерная работа по возвращению остальных средств", — рассказал Кропоткин.

В 2016 году контрольно-счётная палата провела порядка 70 проверок. Финансовые нарушения были выявлены на муниципальных предприятиях, в том числе и "Водоканал", "Калиниградтеплосеть", "ГорТранс".