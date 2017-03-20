В региональном правительстве рассказали, как вырастет минимальная зарплата к 2018 году

По качеству жизни Россия уступает Беларуси, Украине, Индии и Египту. Об этом свидетельствует рейтинг базы данных Numbeо. Россия набрала 85,93 балла из 200, расположившись на 61 месте. Беларусь находится на 46 месте с 119,23 балла, Украина - на 59 месте (87,49) балла.
Согласно данным рейтинга Numbeо, Россию опережают также большинство развивающихся экономик мира, среди которых Индия (51 место), Бразилия (53 место) и Китай (57 место).
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