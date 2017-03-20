В региональном правительстве рассказали, как вырастет минимальная зарплата к 2018 году

В течение года в Калининградской области собираются дважды повышать минимальную зарплату. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Так, к июлю 2017 года минимальный уровень оплаты труда хотят поднять до 10,5 тысячи рублей, а к началу 2018 года — до 11 тысяч рублей. При этом, по данным Калининградстата, в 2016 году средняя зарплата в регионе составила 29 832 рубля, что на 5,8% выше, чем в 2015 году.