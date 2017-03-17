СМИ: Visa разрешила брать комиссию с держателей карт за снятие наличных в банкоматах

В середине февраля Visa разрешила брать с держателей карт комиссию с клиентов за снятие наличных в банкоматах. До недавнего времени правила платёжных систем запрещали такие действия. Об этом пишет газета "Ведомости".



Четверо банкиров рассказали изданию, что размер комиссии за снятие наличных с карты устанавливает банк, выпустивший карту. Размер межбанковской комиссии устанавливают платёжные системы. У Masterkard он составляет 0,5% от суммы, у Visa — 0,45% + 3 рубля, у "Мира" — 0,45%.



Большинство банков делают снятие наличных в своих банкоматах бесплатным, некоторые кредитные организации никогда не берут комиссию и выплачивают её из собственных средств.



Банкиры считают, что новая тарифная политика Visa принципиально меняет рынок. При этом отмечается, что владельцы банкоматов смогут брать комиссию, только если другие системы изменят аналогичным образом свои правила.



Согласно данным издания, Mastercard поддерживает изменения. Представители платёжной системы отказались комментировать ситуацию.

Некоторые банкиры считают, что новые правила не станут помехой для банков с широкой банкоматной сетью. "Они просто будут платить штраф, который будет существенно меньше, чем выгода от новых комиссий", — пишет издание.



Заместитель руководителя ФАС Андрей Кошеваров рассказал, что введение необоснованных тарифов может носить признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку платёжные системы Visa и Mastercard занимают на рынке доминирующее положение. Для того чтобы сделать окончательные выводы, ведомству необходимо провести анализ деятельности систем в других странах.