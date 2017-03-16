Инвестиции в реконструкцию пунктов пропуска в аэропортах городов-организаторов ЧМ-2018 составят 2 млрд рублей

На реконструкцию пунктов пропуска в аэропортах 11 городов — организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года потребуется порядка 2 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщает ТАСС.



Заместитель директора департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса России Виктор Школык рассказал, что 80% работ на объектах будут произведены за счёт федерального бюджета. Остальные средства выделяют инвесторы.



"Примерный объём инвестиций за три года — порядка 2 млрд рублей. Все работы будут завершены до конца 2017 года", — сказал Школык. Ещё 1,3 млрд рублей потребуется на установку временных мобильных пунктов пропуска в аэропортах.