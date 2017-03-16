В четверг курс доллара снижался почти на рубль

В четверг, 16 марта, средневзвешенный курс доллара и евро снижался по расчётам "на завтра". Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



По состоянию на 11:30 по московскому времени курс доллара снижался почти на 87 копеек и составил 58,24 рубля.



Курс евро снижался на 48 копеек. Он составлял 62,13 рубля.



Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития подготовили Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития подготовили прогноз курса валют на год . Свой прогноз сделали и калининградские аналитики.



Следить за курсами валют в реальном времени читатели могут на сайте Клопс.Ru. Панель с данными о долларе, евро и злотом расположена рядом с формой поиска.