В четверг курс доллара снижался почти на рубль
В четверг, 16 марта, средневзвешенный курс доллара и евро снижался по расчётам "на завтра". Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 11:30 по московскому времени курс доллара снижался почти на 87 копеек и составил 58,24 рубля.
Курс евро снижался на 48 копеек. Он составлял 62,13 рубля.
Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития подготовили прогноз курса валют на год
. Свой прогноз сделали и калининградские аналитики.
Следить за курсами валют в реальном времени читатели могут на сайте Клопс.Ru. Панель с данными о долларе, евро и злотом расположена рядом с формой поиска.
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