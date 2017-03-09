СМИ: Калининград могут лишить федеральных денег по целевым программам
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Финансирование федеральных целевых программ, по которым Калининградская область получает бюджетные деньги, может быть остановлено в ближайшее время после проверок, которые проведут Минфин и Минэкономразвития. Как передаёт
издание "Известия" со ссылкой на два источника, проверки федеральных целевых программ начнутся в марте, а завершить их планируется в конце апреля.
Согласно данным газеты, чиновники недовольны реализацией ряда проектов, в связи с чем и было принято решение провести проверку их целей, задач и ожидаемых результатов. Отметим, что Калининградская область в этом году получает деньги по 37 ФЦП. На основе данных проверки планируется сформировать финансирование на 2018–2020 годы.
"Административные расходы по госпрограммам сами по себе являются достаточно серьёзной проблемой. Например, реализацией "Программы развития Калининградской области" занимаются параллельно Минэкономразвития, Минэнерго, Минкультуры, Минздрав, Минобрнауки, Минсельхоз, Россвязь, Росавтодор, Минрегион, Минспорт и даже Росархив. И все они несут административные расходы", — приводит издание слова эксперта.
Ранее сообщалось, что в рамках федеральных целевых программ регион получит 11 млрд рублей
. Это проекты, затрагивающие различные сферы деятельности: от строительства объектов к ЧМ-2018 до ремонта дорог в области.
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