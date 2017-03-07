Калининградская область получит 281 млн рублей на строительство променала в Светлогорске

Ростуризм выделит 22 регионам 3,4 млрд рублей. 281 млн рублей из этих средств получит Калининградская область на строительство променада в Светлогорске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал, что соглашения между федеральным агентством по туризму и регионом о предоставлении субсидий на реализацию ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской федерации" были подписаны в середине февраля.



"Речь идет о развитии туристического кластера «Раушен» в Светлогорске. Федеральное финансирование будет направлено на строительство променада. Планируем, что в этом году работы будут завершены", — сказал Ермак. Общий объем федерального финансирования проекта составит 1,4 млрд рублей.