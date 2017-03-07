С начала года калининградские предприятия получили 7,5 млрд рублей на поддержку рынка труда

С начала года калининградским предприятиям перечислили 7,5 млрд рублей субсидий на поддержку рынка труда. Об этом сообщили в министерстве экономики Калининградской области.



"Оформление субсидий осуществляется в плановом режиме, — отметили в ведомстве. На текущий момент их получателями являются более 90 юридических лиц".



Эти деньги — мера поддержки, утверждённая постановлением Правительства России для создания новых и сохранения существующих рабочих мест, импортозамещения и локализации сборочного производства, улучшения экономических и социальных условий проживания в регионе.



В течение 2016 года субсидиями воспользовались 140 компаний области, сумма финансовой помощи составила почти 26 млрд рублей. В текущем году на эти цели предусмотрено 44,7 млрд рублей.