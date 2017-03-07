В России выросла стоимость минимального набора продуктов

В феврале 2017 года средняя стоимость минимального набора продуктов в России выросла на полпроцента, достигнув отметки в 3 745 рублей. Об этом сообщает Росстат.



Стоит отметить, что среднероссийский продуктовый набор на 200 рублей дешевле калининградского. Так, в декабре Стоит отметить, что среднероссийский продуктовый набор на 200 рублей дешевле калининградского. Так, в декабре стоимость минимального набора продуктов питания в регионе составляла 3 953 рубля. Это на 3,1% больше, чем в январе.



В феврале заметнее всего дорожали фрукты и овощи: например, репчатый лук — на 4,8%, виноград — на 4,6%. На 5% по сравнению с январём подешевели апельсины, а также почти все крупы.



По мнению экспертов, инфляция в России снижается благодаря стоимости в паре рубль-доллар.