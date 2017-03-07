В России выросла стоимость минимального набора продуктов
В феврале 2017 года средняя стоимость минимального набора продуктов в России выросла на полпроцента, достигнув отметки в 3 745 рублей. Об этом сообщает Росстат.
В феврале заметнее всего дорожали фрукты и овощи: например, репчатый лук — на 4,8%, виноград — на 4,6%. На 5% по сравнению с январём подешевели апельсины, а также почти все крупы.
По мнению экспертов, инфляция в России снижается благодаря стоимости в паре рубль-доллар.
В Калининградской области уровень инфляции в прошлом году составил 4,9%. По данным официальной статистики, с начала года цены на продукты питания выросли на 2,1%, цены на непродовольственные товары увеличились на 5,7%. За ноябрь индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,1%. В среднем по стране цены на товары и услуги выросли на 5,5–5,6%. При этом, по итогам 2016 года сильнее всего подорожали
молочные продукты.
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