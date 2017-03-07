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Главная Новости Деньги

В России выросла стоимость минимального набора продуктов

12:52
  495 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В феврале 2017 года средняя стоимость минимального набора продуктов в России выросла на полпроцента, достигнув отметки в 3 745 рублей. Об этом сообщает Росстат.

Стоит отметить, что среднероссийский продуктовый набор на 200 рублей дешевле калининградского. Так, в декабре стоимость минимального набора продуктов питания в регионе составляла 3 953 рубля. Это на 3,1% больше, чем в январе.

В феврале заметнее всего дорожали фрукты и овощи: например, репчатый лук — на 4,8%, виноград — на 4,6%. На 5% по сравнению с январём подешевели апельсины, а также почти все крупы.

По мнению экспертов, инфляция в России снижается благодаря стоимости в паре рубль-доллар.

В Калининградской области уровень инфляции в прошлом году составил 4,9%. По данным официальной статистики, с начала года цены на продукты питания выросли на 2,1%, цены на непродовольственные товары увеличились на 5,7%. За ноябрь индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,1%. В среднем по стране цены на товары и услуги выросли на 5,5–5,6%. При этом, по итогам 2016 года сильнее всего подорожали молочные продукты.

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1 комментарий Правила комментирования

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Insider
Insider #
13:09
После возвращения с "загнивающего запада" магазины с заметно опустевшими полками, на которых бОльшей частью стоит что-то весьма малосъедобное в малопривлекательной, убогой упаковке с ценами взлетевшими до небес просто потрясают.
А полупустые прилавки с овощами и фруктами приводят в ШОК!
Тем более, когда понимаешь, что это исключительно результат преднамеренных действий шайки глумящихся над страной государственных преступников, имеющих целью массовый подрыв здоровья населения страны с его тотальной депопуляцией.
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