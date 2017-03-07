Зарплата.ру: калининградские женщины просят меньшую зарплату, чем мужчины

В Калининграде женщины рассчитывают на меньшую зарплату, чем мужчины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого на сайте Зарплата.ру накануне 8 Марта.
Так, мужчины в Калининграде требуют от своего работодателя в среднем 34 тыс. рублей, а женщины — 26 тысяч. При этом среднее предложение от калининградских работодателей на Зарплата.ру за февраль (с учётом полного рабочего дня) составило 35 000 рублей.
Самые желанные вакансии для женщин сосредоточены в рубриках "Бухгалтерия, финансы, банки" и "Персонал для офиса". Так, работу офис-менеджера, секретаря или администратора ищут 16% девушек, а каждая четвёртая хочет быть бухгалтером (24%).
Также женских резюме больше, чем мужских, в кадровых службах (на 71%), медицине (на 75%), а также в индустрии красоты и спорта (на 88%).
Примерно одинаковое количество мужчин и женщин ищут работу в сфере государственной службы, маркетинге и в продажах.
Только 4% калининградских женщин разместили резюме в рубрике "Высший менеджмент". В целом в этой сфере в Калининграде только 21% резюме принадлежит женщинам. Так что мужчины в пять раз чаще претендуют на управленческие позиции", — отметила Ольга Павлюченко, руководитель пресс-службы Зарплата.ру.
Мужчины тоже хотят быть кулинарами и стилистами
Но оказалось, что есть некоторые занятия, считающиеся женскими, но привлекательные для мужчин. Если бы не гендерные стереотипы, то мужчины хотели бы заниматься вышивкой и кулинарией. Также они бы с удовольствием работали швеями, танцовщиками, стилистами, нянями в детском саду.
Среди свободных вариантов были: "Я хочу разводить рыбок", "Традиционно женское — только детей рожать... а так можно вышивкой заняться", "Поплакаться в жилетку", "Для меня нет "женских" дел. Мужик должен уметь делать всё".
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