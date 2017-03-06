Маткапитал для приобретения жилья теперь смогут перечислять за 10 дней

Дмитрий Медведев подписал утверждённые правительством правила, которые позволяют сократить сроки перевода средств материнского капитала для приобретения жилья до 10 дней. Об этом пишет РИА "Новости".



"Сокращается с месяца до 10 рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя. То есть ждать придётся меньше", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.



По словам премьер-министра, за 10 лет с начала выдачи материнских капиталов поддержкой воспользовалось почти пять миллионов семей. Как отметила вице-премьер Ольга Голодец, сейчас большая часть граждан обращается за материнским капиталом в электронной форме.



Голодец отметила, что, по оценке экспертов, вклад материнского капитала в улучшение демографической ситуации достигает 60% и результаты по демографии в России на протяжении последних четырёх лет демонстрируют прирост населения.



"Четыре года подряд мы демонстрируем положительный прирост населения в наших абсолютно непростых условиях, когда численность женщин в фертильном возрасте абсолютно сокращается. Мы надеемся, что наша мера поддержки позволит нам и дальше сохранить такие темпы", — отметила Голодец.