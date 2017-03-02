Зарплата врачей и педагогов в Калининградской области выросла на 250 рублей за год

Средняя заработная плата врачей в Калининградской области по итогам 2016 года составила 45255 рублей, что на 250 рублей больше, чем по итогам 2015 года, когда средняя зарплата медиков составляла 45 тысяч рублей. Об этом 1 марта сообщил Росстат, опубликовав на своём официальном сайте сводную информацию по зарплатам в регионах России за прошлый год.



Согласно данным статистики, сильнее всего за прошлый год поднялись зарплаты у врачей в муниципальных больницах: они выросли на четыре тысячи рублей — с 20166 рублей до 24195 рублей. А у врачей в федеральных медицинских учреждениях и вовсе средняя зарплата упала на 116 рублей и составила 44722 рубля. Отметим, что средний уровень зарплат медиков снизился по итогам года в шести российских регионах: в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Ингушетии, Архангельской области, Адыгее и Дагестане.