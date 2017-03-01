Средняя зарплата чиновников в России за год увеличилась на 4% и составила 115,7 тыс. рублей

Росстат обнародовал сведения о средней зарплате чиновников за прошлый год. Об этом сообщает "Российская газета".

За год довольствие служащих центральных аппаратов министерств и ведомств увеличилась на 4% и составила 115,7 тыс. рублей в месяц — и это при снижении на 1,4%. Самая большая зарплата — 228,5 тыс. рублей получают служащие в аппарате правительства, в администрации президента — 218,6 тыс. рублей, в Совфеде — 176,1 тыс. рублей, в Госдуме — 154,85 тыс. рублей, здесь за год зарплата выросла на 13%.

Численность работников на конец декабря прошлого года составила 38 тыс. человек. Штаты работников укомплектованы на 85,6%.