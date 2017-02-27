В этом году в России начнут печатать долговечные 200-рублевые банкноты

В 2017 году в России появятся новые 200-рублёвые купюры, и в Гознаке обещают сделать их более долговечными, чем старые. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на слова гендиректора Гознака Аркадия Трачука.



Банкноты изготовят по новым технологиям, которые позволят бумаге меньше изнашиваться. Для пробы новой технологии выбрали банкноту в 200 рублей потому, что купюры мелких номиналов изнашиваются примерно за год, тогда как крупных — за несколько лет. При этом банкноты будут всё-таки из бумаги.



"Это будет не пластик. Есть технология долговечных бумаг, подразумевающая специальную обработку. Вот ее и планируется использовать для изготовления одной из новых банкнот младшего номинала", — рассказал Трачук.

Напомним, на банкноте номиналом 200 рублей разместят символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2 000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.