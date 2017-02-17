В ЦБ рассказали, какие банкноты и монеты подделывали в 2016 году
Банк России опубликовал данные об обнаруженных фальшивых денежных знаках за 2016 год. Соответствующая информация размещена на официальном сайте регулятора.
Среди подделок лидируют банкноты в пять тысяч рублей. На втором месте находятся купюры номиналом в одну тысячу рублей. Обнаружили в Центробанке поддельные монеты номиналом в 10 и 5 рублей.
Среди подделок в иностранной валюте лидируют американские доллары. Таких банкнот выявлено более четырех тысяч. Обнаружили в стране фальшивые евро, китайские юани, фунты стерлингов и японские йены.
В январе 2017 года сообщалось
, что за три месяца 2016 года в России обнаружили более 14 тыс. поддельных банкнот. Чаще остальных подделывали пятитысячные купюры.
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