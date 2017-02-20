В Калининграде потратят более 500 млн на уборку свалок

Правительство Калининградской области выделило из 152,3 млн рублей на проведение рекультивации полигона ТБО в пос. им. А. Космодемьянского. Об этом сообщается в постановлении, размещённом на официальном сайте кабинета министров. Еще 46,8 млн рублей пойдёт на то, чтобы ликвидировать ущерб, который был нанесён природе в этом месте. Это часть денег от общей суммы в более чем в 500 млн, которая будет выделена в 2017 году из федерального и регионального бюджетов на указанные цели.

Сколько стоит избавиться от свалки

В бюджете на 2017 год, который утверждался в 2016 году, на решение вопроса с городскими свалками предусмотрено 7,8 млн рублей. Этой суммы хватит на снижение вреда свалки для окружающей среды. На ликвидацию полигона этих денег не хватит.

Позднее стало известно, что Калининград включён в федеральный проект "Чистая среда". В неё попали две местные свалки — полигон ТБО в посёлке имени Космодемьянского и золоотвал "Дарита". Тогда врио губернатора региона Антон Алиханов отметил, что отказываться от такого шанса нельзя и нужно деньги брать.



"В 2017 году нам выделяют 364 миллиона рублей на рекультивацию свалки в посёлке Космодемьянского и на "Дариту", чтобы мы наконец избавились от этого накопленного экологического ущерба. В течение двух лет планируем окончательно разобраться с этой свалкой", — "В 2017 году нам выделяют 364 миллиона рублей на рекультивацию свалки в посёлке Космодемьянского и на "Дариту", чтобы мы наконец избавились от этого накопленного экологического ущерба. В течение двух лет планируем окончательно разобраться с этой свалкой", — отмечал Алиханов.





Говорилось и о том, что в рамках проекта в 2018 году область получит на борьбу со свалками и рекультивацию ещё 109,2 млн рублей. Особенность этой программы в том, что часть денег на проекты должна быть направлена из регионального бюджета. Выделенные в бюджете 7,8 млн рублей — это не весь необходимый процент (региональное софинансирование должно составлять 37% от общей суммы).



Чтобы получить миллионы из федеральной казны, калининградскому правительству пришлось изменить планы и выделить из регионального бюджета к 7,8 млн плюсом ещё 206,3 млн рублей. Только увеличив таким образом региональные расходы на эту статью бюджета, власти смогут получить федеральные деньги. В итоге в этом году на эти две проблемные свалки в Калининграде из федерального и регионального бюджетов вкупе будет потрачено около 578 млн рублей.

Почему так много

Полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в пос. им. А. Космодемьянского, эксплуатируется с 1978 года и находится в границах города Калининграда. Это противоречит требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и не нравится местным жителям.

Осенью 2016 года начались работы по закрытию полигона. У Минприроды Калининградской области есть проект работ, которые будут вестись на свалке в посёлке им. Космодемьянского и на золоотвале "Дарита". Он рассчитан на два года.



К золоотвалу "Дарита" планируется построить дорогу. Там уберут все кусты и деревья, разберут сам золоотвал, снимут верхний слой почвы и построят дамбу вдоль водоохраной зоны Новой Преголи по границе участка, чтобы удерживать поверхностные воды с золоотвала от попадания в русло реки.



Большая часть работ на "Дарите" придётся на водные объекты. Специалисты, кроме дамбы, займутся чисткой прудов, обустройством берегов, вырубят сухие деревья, прочистят трубы. А потом на саму почву внесут удобрения и займутся озеленением.



На полигоне в посёлке им. Космодемьянского планируют очистить канавы и пруды. После этого там будут восстанавливать почву. Растения, которыми будут "озеленять" территорию после уборки с неё мусора, подберут исходя из особенностей почвы, чтобы они прижились, были не вредными и радовали глаз.

Масштабная реформа

Этот год в России назван Годом экологии, по этому поводу в стране планируется запустить новую систему обращения с мусором. Она должна положительно сказаться на экологической обстановке в целом и помочь развитию бизнеса в этой сфере.



В Калининградской области в территориальную схему внесли четыре санкционированных полигона — в посёлках Барсуковка, Жаворонково, Круглово и Ельняки. В регион привлекли федеральные деньги, готовится план работ.



Планируется, что, благодаря реформе, активнее будет работать переработка отходов и возрастёт производство различных товаров из вторсырья. Каких-либо льгот для тех, кто хочет заниматься мусорным бизнесом по новым правилам, пока нет.