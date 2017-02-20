Москва не выделила Калининградской области деньги не ремонт больниц
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Калининградская область не вошла список регионов, которые получат субсидии из федерального бюджета на ремонт больниц. Распоряжение о выделении средств размещено
на официальном сайте правительства страны.
В общей сложности семь регионов страны до 1 марта получат порядка 2,4 млрд рублей. Деньги выделены Орловской, Курской и Кемеровской областям, Республикам Адыгея, Саха, Хакасия и Красноярскому краю.
Ранее Клопс.Ru подготовил
проект, в котором рассказывается, в каких условиях проводят операции хирурги Центральной городской больницы. Медики пытаются получить средства на ремонт уже более 10 лет.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.