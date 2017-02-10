Бюджетники смогут отказаться от карты “Мир” и получать зарплату в кассе
В России бюджетникам разрешили отказаться от начисления зарплаты на карту “Мир”, но произойдёт это только в следующем году. Об этом сообщают
“Вести. Экономика”.
В этом случае учителя и врачи смогут получать зарплату наличными, в кассе. Других зарплатных карт для них не предусмотрено.
Начнется перевод бюджетников на “Мир” с 1 января 2018 года и завершится в июле. Карты уже обслуживает “Сбербанк”. Сейчас антимонопольная служба и ЦБ согласовали механизм, по которому “Мир” будут обслуживать и другие банки, а также выпуск национальной платёжной карты на основе кобейджинга с другими системами.
Ранее сообщалось, что перевод бюджетников на карту “Мир” хотят начать
с 1 июля этого года. В настоящее время ведётся подготовка соответствующих законопроектов.
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