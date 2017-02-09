Перевод бюджетников и пенсионеров на карты "Мир" планируется начать с 1 июля

Перевод бюджетников и пенсионеров на банковкские карты национальной платёжной системы "Мир" планируется начать с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.



Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала на встрече представителей кредитных организаций с ЦБ, что в настоящее время ведётся подготовка соответствующих законопроектов.



"Было бы правильно, чтобы для новых клиентов в бюджетной сфере мы установили сроки не с начала 2018 года, а с 1 июля 2017 года выдачу средств на карту "Мир", — сказала Набиуллина.