Российские банки попросят ЦБ отменить перевод бюджетников на карты "Мир"

Представители крупнейших российских банков планируют подготовить письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств на карты "Мир". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в кредитных организациях.



Банкиры, планирующие обратиться в Центробанк, считают, что требование об обязательном переводе зарплат, пенсий и оплат больничных листов противоречит антимонопольному законодательству и разрушает сложившуюся платёжную инфраструктуру. Они говорят также, что такое требование невыполнимо технически. Согласно данным издания, соответствующее письмо Эльвире Набиуллиной планируется отправить на следующей неделе.



Эксперты, опрошенные изданием, завили, что нововведение вызовет недовольство самих граждан, поскольку выбор карт для использования является именно их привилегией.



Ранее Ранее сообщалось , что с 1 января 2018 года все бюджетники будут получать зарплаты, пенсии и другие выплаты на отечественные карты "Мир". Одними из первых действия по переводу на "Мир" планировали произвести ЦБ и Минфин.



Национальная система платёжных карт в настоящее время ведёт переговоры со многими государственными организациями по вопросу перевода зарплатных проектов на карты "Мир". В ноябре сообщалось о планах создания единой платёжной системы в СНГ. Россия и Армения заключили соглашение, согласно которому до июля 2017 года на территории обеих стран будут работать карты "Мир" и ArCa.