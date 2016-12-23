Стоимость проезда в общественном транспорте Калининграда не изменится до февраля

Врио губернатора Антон Алиханов предложил администрации Калининграда сформировать предложение по ценообразованию проезда в городском общественном транспорте до конца января.



Такую просьбу он озвучил на оперативном совещании в региональном правительстве.



"Такой рост цен (с 18 до 26—28 рублей — Ред.) — это просто космос. Я думаю, надо с экспертами обсуждать: одна голова хорошо, а сорок одна — лучше. До конца января обсуждайте, в том числе на площадке облдумы, и выходите с предложением. Вы когда решение принимали о приобретении новых автобусов, вы о чём думали? Мы хотим, чтобы население за всё платило, но так нельзя".