Стоимость проезда в общественном транспорте Калининграда не изменится до февраля
Врио губернатора Антон Алиханов предложил администрации Калининграда сформировать предложение по ценообразованию проезда в городском общественном транспорте до конца января.
Такую просьбу он озвучил на оперативном совещании в региональном правительстве.
"Такой рост цен (с 18 до 26—28 рублей — Ред.) — это просто космос. Я думаю, надо с экспертами обсуждать: одна голова хорошо, а сорок одна — лучше. До конца января обсуждайте, в том числе на площадке облдумы, и выходите с предложением. Вы когда решение принимали о приобретении новых автобусов, вы о чём думали? Мы хотим, чтобы население за всё платило, но так нельзя".
Напомним, в областной думе планируют
создать комиссию, которая рассмотрит инициативу муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс" по повышению тарифа на проезд в общественном транспорте до 26 рублей.
и. о. губернатора Калининградской области
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