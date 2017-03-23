Глава "Балтийского делового клуба": Этот год будет для бизнеса тяжелее прошлого

Президент "Балтийского делового клуба" Юрий Дергачёв считает, что 2017 год с точки зрения деловой активности в регионе будет хуже прошлого. Своё мнение бизнесмен озвучил в среду, 22 марта, в эфире программы "Авторитет" на радио "Комсомольская правда — Калининград".

Я ожидаю, что этот год будет чуть хуже, чем прошлый. По моей личной оценке, 2017-й — год неопределённости. Когда будет принят закон ("О социально-экономическом развитии Калининградской области" — Прим. ред.) — станет легче уже и понятнее, по крайней мере, — заявил Дергачёв.

Ранее бизнесмен отмечал, что хоть от целого списка поправок к закону, которые предлагало калининградское бизнес-сообщество, в итоге большую часть так и не включили, БДК считает каждый оставшийся пункт крайне важным.



"И власть, и бизнес понимают, каким должен быть закон. Что бы мы хотели получить? Компенсацию эксклавности региона, что помогло бы реальному бизнесу, а не только резидентам. Например, те же льготы по социальным выплатам — нам бы хотелось, чтобы они касались всех", — пояснил позицию своих коллег Юрий Дергачёв.



На вопрос ведущей программы Елены Воловой о том, как он оценивает общую экономическую ситуацию в Калининградской области и какие прогнозы он сейчас может озвучить, Дергачёв ответил:

Есть рост для сельхозпереработчиков и сельхозпроизводителей. Наблюдается рост в строительстве за счёт жилищной программы и стройки нашего стадиона. Падение же касается промышленного производства, розничной торговли (и это более серьёзный индикатор) и в какой-то степени сферы услуг, — сообщил Дергачёв. — Мы же всегда надеемся на лучшее, но просчитываем и пессимистические варианты. Думаю, что строительную отрасль ожидает спад.