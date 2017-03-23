Президент "Балтийского делового клуба" рассказал, почему в калининградских магазинах ухудшился ассортимент

Президент "Балтийского делового клуба" Юрий Дергачев объяснил снижение ассортимента в калининградских супермаркетах реакцией на снижение покупательной способности. Об этом он заявил на программе "Авторитет" в прямом эфире радио "Комсомольская правда".



"Торговля отражает всё, что происходит в экономике. Происходят довольно парадоксальные вещи, не очень позитивные. Уже второй год подряд происходит снижение среднего чека в декабре, причём в 2016 году это снижение предновогоднее было порядка 7%. В начале этого года, в январе, было снижение порядка 2% в розничной торговле, в феврале она снизилась на 5%. При том что цены чуть-чуть выросли. Торговля не растёт, объёмы товарные уменьшаются к продажам. Соответственно ведут себя и поставщики продуктов. Следствие этого — ассортимент продукции на полке уменьшается. Рост ассортимента будет зависеть не только от санкций-контрсанкций, но и от денег у людей", — заявил Дергачев.