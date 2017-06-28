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Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора

10:20
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Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Губернаторские выборы в Калининградской области — явление не слишком частое по сравнению с числом губернаторов. За всю историю всенародно избирали только Горбенко в 1996 году, Егорова в двухтысячном и Цуканова (на второй срок) в 2015-м. Со всеми остальными портретами, висящими на Дмитрия Донского, 1, благополучно справлялся президент, а в советский период — политбюро ЦК КПСС. 
 
Попробуем разобраться, что же произойдёт в нашем регионе 10 сентября.
 
Всем желающим стать губернатором надо пройти следующие стадии:
 
— выдвижение кандидата (с 9 по 29 июня);
— предвыборная агитация без использования СМИ (до 0:00 9 сентября);
— "муниципальный фильтр";
— регистрация кандидата (с 11 июля до 18:00 21 июля); 
— предвыборная агитация в СМИ (с 12 августа до 0:00 9 сентября 2017);
— голосование и подведение его итогов;
— сдача итоговых финансовых отчётов (не позднее 20 сентября).
 
Формально все эти процедуры начались не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до выборов, то есть в начале июня, когда соответствующее решение приняла областная дума. В течение 20 дней после опубликования кандидат обязан представить в облизбирком документы о своём выдвижении.
 
Выдвинуть кандидата вправе любая партия, имеющая региональное отделение в Калининградской области. Таких, по данным областной комиссии, 61 — от КПРФ до "зелёных". Самовыдвижение не предусмотрено, надо обязательно договориться с той или иной партией. Кандидат может быть её членом или беспартийным. Партии вправе самостоятельно определять, кого они выдвигают (за определёнными исключениями — например, судимых за тяжкие преступления и распространителей нацистской символики в кандидаты брать нельзя). Кто-то проводит гласные процедуры, кто-то решает вопросы в последний момент. Избирком эти детали не волнуют, выдвижение — внутреннее дело партии.
 
С момента выдвижения кандидат вправе осуществлять предвыборную агитацию. Для этих целей им открывается избирательный счёт и привлекаются на него пожертвования. Но на этом этапе для агитации нельзя использовать СМИ — эта опция будет доступна только для зарегистрированных кандидатов с 14 августа. Информация, распространяемая о кандидатах до их выдвижения, предвыборной агитацией не является. После можно информировать о деятельности кандидатов как должностных лиц, это не относится к агитации. Предельный размер избирательного фонда не должен превышать 20 миллионов рублей.
 
После выдвижения кандидатов ждёт увлекательный процесс, именуемый в теории муниципальным фильтром. В свою поддержку желающий стать кандидатом должен будет собрать не менее 8% подписей от числа муниципальных депутатов либо избранных глав муниципальных образований (он такой один — в Калининграде). Подписи должны поставить депутаты не менее трёх четвертей муниципалитетов и не больше чем за одного кандидата каждый. И да — каждая подпись удостоверяется нотариально.
 
Например, в 2015 году надо было заручиться поддержкой кандидатов из 17 муниципалитетов (всего их 22), при этом их должно было быть не менее 65 человек, в том числе 31 муниципал "второго уровня". В этом году необходимое число подписей уменьшится за счёт преобразования нескольких районов в городские округа, муниципальных депутатов стало меньше. Тренд понятен: губернаторские выборы для партии — это не простой рубеж, а некий закономерный этап по результатам выборов в муниципалитетах за последние годы.
 
К гадалке ходить не надо, чтобы понять, что "Единая Россия" фильтр преодолеет с лёгкостью, а остальным партиям придётся договариваться: в 2015 году все кандидаты (даже от компартии и ЛДПР) были зарегистрированы благодаря муниципальным депутатам правящей партии. Конституционным судом такой порядок был признан законным, так что в итоге кандидатов должно быть не так много, как партий, которые их могут выдвинуть.
 
Кандидаты, собравшие необходимое число подписей в свою поддержку, сдают пакет документов в облизбирком не позднее чем за 50 дней до дня голосования на выборах, то есть до 17 июля.
 
На этом этапе будут определены кандидаты в сенаторы — список из трёх человек, один из которых после вступления губернатора в должность будет назначен членом Совета Федерации от Калининградской области.
 
В течение десяти дней со дня представления документов избирком проверяет их и принимает решение либо о регистрации кандидата, либо об отказе. 
 
Прошедшие проверку будут внесены в избирательный бюллетень, поучаствуют в дебатах, им будет предоставлено платное и бесплатное эфирное время, а потом, после дня тишины, состоится голосование.
 
С семи утра до девяти вечера 10 сентября (за исключением случаев досрочного голосования) пройдёт завершающий этап губернаторской гонки: комиссии, бюллетени, кабинки, урны. В течение 14 дней со дня голосования (но обычно это бывает раньше) подведут результаты выборов.
 
Данная публикация не является официальной позицией избирательной комиссии Калининградской области.
 

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