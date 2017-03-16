На ул. Брусничной в Калининграде на ходу загорелся "Мерседес"

В среду, 15 марта, на ул. Брусничной в Калининграде во время движения загорелся "Мерседес". Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Машина вспыхнула самопроизвольно. Владелец не сумел самостоятельно устранить возгорание и вызвал пожарных. В результате произошедшего никто не пострадал. Однако автомобиль полностью уничтожил огонь. По предварительной версии, пожар произошёл из-за неисправности электропроводки. Полиция проводит проверку.