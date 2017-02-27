Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей

Неделю назад, в очередную годовщину смерти генерала Ивана Черняховского, делегация из Калининградской области поехала в польский (а когда-то немецкий) городок Пененжно, чтобы возложить цветы на месте его гибели. Еще пару лет назад здесь находился памятник. Его состояние оставляло желать лучшего, но монумент стоял. Как многие знают, позже он был демонтирован, хотя слово это не совсем подходит к тому, что власти городка сотворили с памятником. Если представить, что он живое существо, то его просто замучили. Он умирал довольно долго.

С момента окончательного решения вопроса, когда монумент огородили и стали разрушать, власти городка устроили здесь помойку. Строительный мусор вперемешку с обычным, осколки камней и какая-то солома, валяющиеся окурки — так выглядит стройплощадка, на которой бургомистр Пененжно планирует построить иной памятник, уже "правильный".

Скорее всего, как говорит сам мэр Кейдо, это будет монумент в честь так называемых "проклятых солдат". Чем они отличились и почему называют их в Польше проклятыми? Это новые национальные герои, которых призывает увековечить новая власть. В их честь в некоторых польских городах построили уже немало свежих памятников, а по всей Польше прошли торжества: шествия, марафоны, реконструкции. В Варшаве в одной из таких реконструкций представили сцену расстрела советского офицера. Видимо, за невозможностью расстреливать настоящих, польские "патриоты" расстреляли ряженого…

Для того чтобы российский читатель мог понять, кто такие проклятые солдаты, хочу процитировать фрагмент статьи в Newsweek об одном из таких "героев":

"Ромуальд Райс родился в 1913 году в селе Яблонка. С армией был связан с 1932 года. Принимал участие в сентябрьской кампании. Вскоре после того, как его отряд был разбит, он начал работать в вильнюсских подпольных организациях. В 1944 году Райс под вымышленным именем вступил в коммунистическую Польскую армию. Дезертировал, когда в 1945 г. узнал, что майор Зигмунд Шенделаж организует V Вильнюсскую бригаду Армии Крайовой. В сентябре того же года Шенделаж вынес решение о роспуске этой бригады, но Райс решил бороться дальше.

Он стал начальником одной из служб подпольного Национального военного союза (NZW). Вместе с отрядом был направлен в окрестности Бельского повята, где в большинстве проживало православное белорусское население.

Именно там в январе 1946-го отряд Ромуальда Райса совершил убийства, которые Институт национальной памяти в отчете на основе обширного расследования описал как "преступления против человечества". Как говорится в материалах ИПН, в деревне Залешану Райс приказал собрать жителей в одном из домов. Вошел в него "офицер-командир" — скорее всего, именно Райс. Он объявил жителям, что они будут убиты, а деревню сожгут. После того как Райс покинул дом, двери плотно закрыли, а здание, как и соседние постройки, подожгли. Сгорели там заживо и погибли от пуль 16 человек, в том числе женщины и дети.

Спустя два дня недалеко от деревни Пухалы Старые люди Райса расстреляли 30 мужчин. Затем отряд Райса уничтожил деревню Зане. Там были сожжены или застрелены 24 человека. Были и другие жертвы, в том числе скончавшиеся позже от ран. Католикам, проживавшим в уничтоженных населенных пунктах, вреда не причинили: солдаты Райса убивали только белорусов".

В 2005 году Комиссия по преследованию преступлений против польского народа при ИНП прекратила расследование по делу о преступлениях против человечества.

Таких, как Райс, в Польше было десятки и сотни. Это люди, которые так и не смогли справиться с войной в своих головах и даже после ее окончания продолжали убивать во имя идеологии, религии и бог знает чего ещё. В Польше их культ вызывает очень неоднозначные оценки. Для меня это не герои, а военные преступники, которые зверски убивали женщин и детей.