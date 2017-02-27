В Калининграде
В Калининграде
+8 °C
днем
+2 °C
ночью
27 февраля 2017 г. 17:13
67 136 пользователей
за 24 часа на сайте
57.89 -0.56
Курс ММВБ на 27 февраля 2017, 17:00
61.38 -0.27
Курс ММВБ на 27 февраля 2017, 17:00
14.2 -0.14
Курс ЦБ на 28 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Авторская колонка

Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей

16:38
  278 0
Фото автора

Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Неделю назад, в очередную годовщину смерти генерала Ивана Черняховского, делегация из Калининградской области поехала в польский (а когда-то немецкий) городок Пененжно, чтобы возложить цветы на месте его гибели. Еще пару лет назад здесь находился памятник. Его состояние оставляло желать лучшего, но монумент стоял. Как многие знают, позже он был демонтирован, хотя слово это не совсем подходит к тому, что власти городка сотворили с памятником. Если представить, что он живое существо, то его просто замучили. Он умирал довольно долго. 
 
С момента окончательного решения вопроса, когда монумент огородили и стали разрушать, власти городка устроили здесь помойку. Строительный мусор вперемешку с обычным, осколки камней и какая-то солома, валяющиеся окурки — так выглядит стройплощадка, на которой бургомистр Пененжно планирует построить иной памятник, уже "правильный".
 
Скорее всего, как говорит сам мэр Кейдо, это будет монумент в честь так называемых "проклятых солдат". Чем они отличились и почему называют их в Польше проклятыми? Это новые национальные герои, которых призывает увековечить новая власть. В их честь в некоторых польских городах построили уже немало свежих памятников, а по всей Польше прошли торжества: шествия, марафоны, реконструкции. В Варшаве в одной из таких реконструкций представили сцену расстрела советского офицера. Видимо, за невозможностью расстреливать настоящих, польские "патриоты" расстреляли ряженого…
 
Для того чтобы российский читатель мог понять, кто такие проклятые солдаты, хочу процитировать фрагмент статьи в Newsweek об одном из таких "героев":
 
"Ромуальд Райс родился в 1913 году в селе Яблонка. С армией был связан с 1932 года. Принимал участие в сентябрьской кампании. Вскоре после того, как его отряд был разбит, он начал работать в вильнюсских подпольных организациях. В 1944 году Райс под вымышленным именем вступил в коммунистическую Польскую армию. Дезертировал, когда в 1945 г. узнал, что майор Зигмунд Шенделаж организует V Вильнюсскую бригаду Армии Крайовой. В сентябре того же года Шенделаж вынес решение о роспуске этой бригады, но Райс решил бороться дальше.
 
Он стал начальником одной из служб подпольного Национального военного союза (NZW). Вместе с отрядом был направлен в окрестности Бельского повята, где в большинстве проживало православное белорусское население. 
 
Именно там в январе 1946-го отряд Ромуальда Райса совершил убийства, которые Институт национальной памяти в отчете на основе обширного расследования описал как "преступления против человечества". Как говорится в материалах ИПН, в деревне Залешану Райс приказал собрать жителей в одном из домов. Вошел в него "офицер-командир" — скорее всего, именно Райс. Он объявил жителям, что они будут убиты, а деревню сожгут. После того как Райс покинул дом, двери плотно закрыли, а здание, как и соседние постройки, подожгли. Сгорели там заживо и погибли от пуль 16 человек, в том числе женщины и дети.
 
Спустя два дня недалеко от деревни Пухалы Старые люди Райса расстреляли 30 мужчин. Затем отряд Райса уничтожил деревню Зане. Там были сожжены или застрелены 24 человека. Были и другие жертвы, в том числе скончавшиеся позже от ран. Католикам, проживавшим в уничтоженных населенных пунктах, вреда не причинили: солдаты Райса убивали только белорусов".
 
В 2005 году Комиссия по преследованию преступлений против польского народа при ИНП прекратила расследование по делу о преступлениях против человечества.
 
Таких, как Райс, в Польше было десятки и сотни. Это люди, которые так и не смогли справиться с войной в своих головах и даже после ее окончания продолжали убивать во имя идеологии, религии и бог знает чего ещё. В Польше их культ вызывает очень неоднозначные оценки. Для меня это не герои, а военные преступники, которые зверски убивали женщин и детей.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В ДТП под Балтийском погиб калининградский "Учитель года" Леонид Бондарь
14:14
  19844 1
В ДТП под Балтийском погиб калининградский "Учитель года" Леонид Бондарь
БФУ им. И. Канта представляет образовательные программы по самым современным направлениям биологической и химической инженерии
Фото горячей новости
15:20
  974
С 31 марта в России начнут продавать алкоголь при предъявлении водительских прав
Фото горячей новости
15:18
  2220 0
Директор православной гимназии Калининграда: "Духовно-нравственное воспитание — наша главная цель, на этом построен весь уклад школы"
Фото горячей новости
15:10
  1215
Во Франции задержали калининградца, возглавившего топ-10 опасных преступников
Фото горячей новости
14:22
  3517 0

Лента новостей

Картинка
Водителей, не пропустивших машину скорой, хотят штрафовать как за пьяное вождение
16:27
  316 0
Картинка
Калининградка завоевала Кубок России по тайскому боксу
16:12
  472 0
Картинка
На крыше Кафедрального собора устраняют дефекты ремонта кровли 2016 года
16:05
  260 0
Картинка
Медведев: Мы справились с безработицей в России
16:01
  783 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  278 0
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  460 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo