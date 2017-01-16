"Сидим до глубокой ночи": как сделать домашнее задание и не поссориться со своим ребёнком

Утром я заглядываю в сообщения: "Уважаемый Л.Е., скажите, а мне нужно сделать только доклад или доклад с презентацией?". Через два с половиной часа ученику предстоит рассказывать о смерти Лермонтова, сопровождая доклад слайдами… Но это в моей идеальной картине мира. Смотрю на время отправления сообщения: 23:38…

Разговариваем после уроков.

Я: Скажи, неужели нельзя делать домашнее задание днём? Максимум, часов в семь вечера?

Ученик (грустно, но иногда с возбуждением, агрессией): Когда? До трёх я в школе, дополнительные, потом художественная школа, в полвосьмого репетитор. Ужин, чуть-чуть отдохнуть. В девять сажусь за уроки…

Тут мне хочется выдать ребёнку путёвку в санаторий и запретить учиться. Пусть ходит на рыбалку или в снежки играет. И взрослых от него отогнать.

Или вот разговор: "Честное слово! Я уже не знаю, что делать! Прихожу вечером уставшая, садимся за домашнюю работу с ребёнком. Заданий много, они сложные – ни я, ни он не понимаем, как это сделать. Я пытаюсь объяснить, до него не доходит – убить хочется! В итоге ссоримся. За домашку – двойки. Я объясняю так, а учительница по-другому. Вроде готовился, а вышел отвечать – "два". Позанимается с репетитором – вроде лучше. А чуть пропустит – снова двойки. И кто эти учебники пишет? Взрослые разобраться не могут. И вообще, зачем нужны эти домашние задания?!"

Три раза "Ку!"

Периодически в сети всплывают статьи о зарубежных исследованиях, в которых говорится, что выполнение домашней работы не влияет на успеваемость. Кто-то пишет, что домашняя работа неэффективна в среднем звене, но старшеклассники, работающие самостоятельно с дополнительными заданиями, значительно улучшают свои показатели. Учителя говорят о бессмысленности домашней работы, если ученик не мотивирован на её выполнение. Так зачем?

Известно, человеку, чтобы научиться чему-то, необходимо повторение (далее говорится о модели памяти Аткинсона-Шиффрина). На уроке в память закладывается нечто новое, например, формула. Если увидеть её, написанную на доске или в учебнике, новая информация перейдёт в сенсорную память. Однако там информация хранится доли секунды. Бывает, вы смотрите на циферблат и через мгновение не можете сказать, сколько времени. Чтобы формула или показания стрелок задержалась в голове, необходимо не просто увидеть, нужно поглядеть внимательно.

Ребёнок концентрируется на формуле, прилагая немалые усилия, чтобы не отвлечься: за окном летит снег, рукав учителя измазан мелом, хочется есть, спать, стул жёсткий, у соседки невыносимо гадкий дезодорант… Ученик сосредотачивается на формуле, и переносит её в кратковременную память. Примерно на двадцать секунд. Чтобы сохранить информацию в долгосрочной памяти, её нужно какое-то время удерживать в голове, то есть повторять. Правда, жизненный опыт показывает, что даже выученная формула стирается, если ею не пользоваться (знал, да забыл). Многие дипломированные специалисты с недоумением поглядят на логарифмические тождества, просто-напросто ненужные в сфере профессиональных или личных интересов.

Как видите, запоминание – довольно сложный процесс, в котором всегда есть место для сбоев. Раз сбой, два… И не выучил толком. Выучил плохо – быстро забыл. Забыл?

Начинай сначала…

А после урока истории идёт русский, а потом – математика, биология и так далее. Теоретически, времена и эпохи должны совпадать: на истории поговорят о древних греках, на математике о теореме Пифагора, на литературе об "Илиаде". Некоторые элементы взаимно дополнятся, ребята не раз вспомнят Древнюю Грецию. На практике это получается не всегда. Часто учитель геометрии вынужден напомнить о египетских пирамидах, а историк – процитировать "Бородино". А в подобных интерпретациях могут случаться неточности. К чему это ведёт, легко догадаться.

Домашняя работа – это возможность вызвать с таким трудом сохранённые знания из долгосрочной памяти (если они там остались), применить их на практике, сделав упражнение, и, убедившись, что всё в порядке, успокоиться до следующего урока, который начнётся с повторения пройдённого.

Конечно, если ученик пропустил объяснения учителя, только от него зависит, поможет ли ему домашняя работа понять тему. Есть небольшой процент продвинутых детей, которые на занятиях предпочитают думать о своём. Накопленный, как правило, за счёт чтения багаж знаний позволяет им отвечать на внезапные вопросы учителя, а привычка самостоятельно разбираться в написанном практически гарантирует выполнение домашней работы, только если на уроке не было чего-то, не внесённого в пособия.

"Рации у нас нет, мы её выкинули…"

Главный вопрос о домашнем задании – нужно оно или нет?

Нужно ли оно вашему ребёнку? Или кому оно там нужно?

Это вопрос осознанности обучения: зачем, как и чему учиться. И это решает только обучающийся. Родители и учителя могут помочь с выбором, возможно, убедить. Только не надо учиться за детей и причинять благо, принимая решения за них.

От себя добавлю: современная российская школа пока не может полностью отказаться от домашнего задания – это существенный элемент системы. Исключить его невозможно – машина начнёт пробуксовывать. Альтернатив мало: искать нечто, где домашнего задания нет, но это компенсировано самим образовательным процессом (на практике встречается крайне редко), либо подбирать школу, где образовательный процесс налажен так, что домашние задания не становятся неподъёмным прицепом, но это автоматически предполагает индивидуальный (настоящий, а не заявленный на бумаге!) подход к ученику.

Третий вариант – это выход из системы школьного образования. Семейное обучение и самообразование – компромиссы, предусмотренные законом "Об образовании в Российской Федерации", поскольку предполагают ежегодную аттестацию в школе и требуют обучения в соответствии с программой. Экстремальная форма, не рассматриваемая законодательством РФ – анскулинг, разная степень отказа от школьного образования.

Оставим эти непростые варианты тем, кто в них заинтересован.

Но как быть родителям, чьи дети учатся в обычной школе с домашними заданиями?

"Я тебя полюбил – я тебя научу"

Сложнее всего делать домашнее задание, когда уже забыл, что было в школе. Когда пришёл домой после дополнительных, двух репетиторов, спортивной и музыкальной школы. Тут не до долгосрочной памяти: задание делается, как правило, формально – лишь бы не поставили "два", из последних сил пишутся важные предметы, а остальное – как-нибудь.

Увы, сумасшедшая нагрузка детей – следствие жизни взрослых: "если я не буду работать, не будет денег, чтобы платить кредиты, кормить семью и учить детей". Поэтому родители с утра до вечера на работе. Как тут не подумать: "ребёнок вернётся из школы, дома никого, сам по себе. Запишу-ка я его во все кружки и секции, а в 20.00 заберу от репетитора и отвезу домой. Ребёнок будет занят делом и в относительной безопасности: не пойдёт на улицу к плохишам, не будет бездельничать, не спалит дом".

О чём я говорю? О доверии, о самостоятельности, о свободе воли, о праве на ошибку. Точнее об отсутствии всего этого у ребёнка, чей день расписан родителями поминутно. Я отклонился от темы, но кто же знал, что неприятности с домашним заданием – лишь симптом. И всё упирается в семью, в которой растёт ребёнок.

В идеале после школы ученик отправляется домой. Его сопровождают или ждут дома родители, это прекрасный повод повторить пройденное: ребёнок сам расскажет, что было в школе, задача взрослого – только чуть-чуть направить его повествование про немого Герасима, вакуоли и Коперника, как споткнулась Ирка, и что сказала Марьсанна. Управляйте рассказом так, чтобы ребёнок неосознанно повторил школьный материал. Ваша беседа – мостик между уроками и домашним заданием, которое лучше всего сделать после небольшого отдыха. А когда математика и русский будут побеждены (самостоятельно!), их останется проверить. В начальной школе, а, возможно, и дальше – именно проверить, и только при ответственном подходе в старших классах – проконтролировать наличие. Рассказывая вам домашнее задание, возможно, объясняя, почему он сделал так, а не иначе, ребёнок ещё раз повторит материал.

Важно делать это постоянно, систематически, с первого класса. В начальной школе ребёнок обязательно расскажет про свой день. Будет ли он делиться с вами жизнью в средней и старшей школе, зависит только от вас, от того, как вы слушаете и что говорите. Решите, что для вас важно: личность ребёнка или эгоистичная попытка навязать ему чужую жизнь.

Это – домашнее задание для каждого из нас.