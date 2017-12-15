С начала года в России подорожают премиальные автомобили

С января в России прогнозируют подорожание автомобилей Mercedes, Lexus, Jaguar и других премиальных автобрендов. Об этом пишет Life



Цены вырастут на 2–10% по причине повышения утилизационного сбора на 15%, инфляции и волатильности рубля. Это касается продукции Mercedes-Benz, Audi, Lexus, JLR Jaguar Land Rover, Ford, BMW. Некоторые производители поднимут цены практически на весь модельный ряд.

"У нас автомобили сильно недооценены. Если мы возьмём, к примеру, те же Jaguar и Land Rover, то эти машины в России сильно дешевле, чем в Англии. А ещё не нужно забывать, что у нас сейчас рынок растёт и производители хотели бы банально заработать, потому что все прошлые годы они сидели в минусе по прибыли", — отмечает партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.