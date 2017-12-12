Эксперт рассказал о подорожании бюджетных автомобилей в 2018 году

В 2018 году в России могут подорожать бюджетные автомобили. Об этом рассказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, пишут "Известия"



"Цены на автомобили, особенно на новые иномарки, сегодня достаточно высоки. Для большого количества людей они неподъёмны. Поэтому, я думаю, удар придётся по автомобилям бюджетным, как раз по тем, которые подлежат утилизации", — объяснил Похмелкин.

Причина в том, что Минпромторг предложил правительству России повысить со следующего года утилизационный сбор на легковые машины на 87-125%. С учётом роста акцизов это может спровоцировать рост цен на новые машины.