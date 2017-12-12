Эксперт рассказал о подорожании бюджетных автомобилей в 2018 году
В 2018 году в России могут подорожать бюджетные автомобили. Об этом рассказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, пишут "Известия"
.
"Цены на автомобили, особенно на новые иномарки, сегодня достаточно высоки. Для большого количества людей они неподъёмны. Поэтому, я думаю, удар придётся по автомобилям бюджетным, как раз по тем, которые подлежат утилизации", — объяснил Похмелкин.
Причина в том, что Минпромторг предложил правительству России повысить со следующего года утилизационный сбор на легковые машины на 87-125%. С учётом роста акцизов это может спровоцировать рост цен на новые машины.