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Главная Новости Авто

"Водитель, ты судак": припаркованный у "зебры" Mercedes мешал школьникам перейти через ул. Карла Маркса

Автор: Константин Сериков
12:59
  1860
Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.
 
В Калининграде на ул. К. Маркса водитель легкового Mercedes припарковался прямо перед пешеходным переходом. Как пишет читатель Клопс.Ru Алексей, автомобилиста не смутило, что по "зебре" переходят дорогу главным образом дети со школы №4. При этом вышедших из-за иномарки к дороге детей другим участникам движения попросту не видно.
 
Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД через специальное приложение. Важная рекомендация: фотографию нарушителя нужно делать с трёх ракурсов.
 

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