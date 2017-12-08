В России ужесточаются правила техосмотра автомобилей

Минэкономразвития намерено ужесточить процедуру прохождения техосмотра. Об этом пишет Лента.Ru

План реформирования системы технического осмотра автомобилей уже разработан, сообщает ведомство. Изменения коснутся правил работы операторов техосмотра. Нововведения не позволят им продавать диагностические карты без проведения реального осмотра транспортного средства, уточняет газета "Коммерсантъ"

Предусмотрено и возвращение штрафа за непройденный техосмотр для автовладельцев. Предполагается, что он составит около 800 рублей.

Главное новшество, продвигаемое Минэкономразвития в качестве элемента контроля над работой операторов техосмотра, — фото и видеофиксация процедуры. За соблюдением этого предписания будет наблюдать Ространснадзор.

За фальсификацию сведений в автоматизированной информационной системе (АИС) МВД будет предусмотрено уголовное наказание. Поправки согласованы со всеми ведомствами, включая и ГИБДД, а уже в этом месяце законопроект будет внесен в правительство, заявили в Минэкономразвития.