Ямы и ремонт булыжниками: калининградцы назвали самые плохие дороги города

Калининградцы назвали самые "убитые" дороги города и области. Результаты опубликованы в виде карты на сайте Общероссийского народного фронта.

Проект получил название "Карта убитых дорог". Рейтинг составлен с учётом голосования горожан.

В десятку самых плохих улиц в черте города вошли ул. Совхозная, ул. Велосипедная дорога, 2-я Большая Окружная, ул. Куйбышева, ул. Георгия Димитрова, 4-я Большая Окружная, ул. Сызранская, ул. Лескова, ул. Космическая и ул. Тельмана. К каждой дороге калининградцы оставляли комментарии. Так, на ул. Совхозной жалуются на отсутствие тротуаров. На 4-1 Большой Окружной, по словам горожан, автомобилисты вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы объехать огромные ямы. Жители садового общества "Чайка", дороги которого не вошли в десятку антирейтинга, жалуются на ремонт ям острыми булыжниками, по которым может проехать только внедорожник.

Всего на карте отметили 94 дороги Калининграда и области. В региональное правительство направили обращение с просьбой учесть пожелания горожан при составлении ремонтных планов на 2018 год.