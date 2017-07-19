Ямы и ремонт булыжниками: калининградцы назвали самые плохие дороги города

Калининградцы назвали самые "убитые" дороги города и области. Результаты опубликованы
в виде карты на сайте Общероссийского народного фронта.
Проект получил название "Карта убитых дорог". Рейтинг составлен с учётом голосования горожан.
В десятку самых плохих улиц в черте города вошли ул. Совхозная, ул. Велосипедная дорога, 2-я Большая Окружная, ул. Куйбышева, ул. Георгия Димитрова, 4-я Большая Окружная, ул. Сызранская, ул. Лескова, ул. Космическая и ул. Тельмана. К каждой дороге калининградцы оставляли комментарии. Так, на ул. Совхозной жалуются на отсутствие тротуаров. На 4-1 Большой Окружной, по словам горожан, автомобилисты вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы объехать огромные ямы. Жители садового общества "Чайка", дороги которого не вошли в десятку антирейтинга, жалуются на ремонт ям острыми булыжниками, по которым может проехать только внедорожник.
Всего на карте отметили 94 дороги Калининграда и области. В региональное правительство направили обращение с просьбой учесть пожелания горожан при составлении ремонтных планов на 2018 год.
В 2016 году ОНФ составил карту ДТП
, в которых пострадали или погибли люди. Калининградская область на карте была отмечена красным цветом из-за возросшей аварийности.
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