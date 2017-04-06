Из-за двух ДТП и ремонта дороги на ул. Невского образовались пробки
Скриншот данных сервиса "Яндекс.Пробки"
Днём в четверг, 6 апреля, на улице Невского в Калининграде из-за двух аварий и ремонта дороги образовались пробки. Об этом передаёт корреспондент Клопс.Ru.
Из-за столкновения двух машин на перекрёстке с ул. Тельмана осложнено движение транспорта по направлению к центру города. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", транспорт едет со скоростью 7 км/ч. Машины стоят от 4-й Большой Окружной.
Столкнулись машины и на кольце пл. Василевского. Это спровоцировало заторы в сторону ул. Черняховского.
В обратном направлении по ул. Невского движение транспорта затрудняется из-за ремонта дороги в районе перекрёстка с ул. Дадаева. В середине марта на проезжей части провалился асфальт. Теперь дорогу ремонтируют работники "Водоканала".
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