Из-за двух ДТП и ремонта дороги на ул. Невского образовались пробки

Днём в четверг, 6 апреля, на улице Невского в Калининграде из-за двух аварий и ремонта дороги образовались пробки. Об этом передаёт корреспондент Клопс.Ru.



Из-за столкновения двух машин на перекрёстке с ул. Тельмана осложнено движение транспорта по направлению к центру города. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", транспорт едет со скоростью 7 км/ч. Машины стоят от 4-й Большой Окружной.



Столкнулись машины и на кольце пл. Василевского. Это спровоцировало заторы в сторону ул. Черняховского.



В обратном направлении по ул. Невского движение транспорта затрудняется из-за ремонта дороги в районе перекрёстка с ул. Дадаева. В середине марта на проезжей части провалился асфальт. Теперь дорогу ремонтируют работники "Водоканала".