В Калининграде из-за учений образовались пробки на Сельме

В Калининграде из-за учений оперативных служб в районе микрорайона Сельма и в центре перекрыты несколько дорог, это спровоцировало пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы, а также данные сервиса "Яндекс.Пробки".



В частности, на ул. Горького пробка от Окружной до перекрёстка с ул. Гайдара. На самой ул. Гайдара затор в обе стороны на участке от ул. Челнокова до Горького.



У Северного вокзала наблюдается скопление автомобильного транспорта по направлению на выезд из города. Кроме того, стоит весь Ленинский проспект от пл. Победы до гостиницы "Калининград". Там, помимо прочего, произошло ДТП с участием двух легковушек.

Ранее Клопс.Ru сообщал, что 31 марта сотрудники полиции перекрыли несколько улиц в Калининграде. Дорогу автомобилистам перекрывают машины ГИБДД. Всего на месте пять автомобилей полиции, автомобиль скорой помощи, автомобиль реанимации и пожарный расчёт. На месте дежурят сотрудники МЧС. Очевидцы сообщают о задымлении.



По информации источника Клопс.Ru, в По информации источника Клопс.Ru, в районе проходят учения одной из силовых структур региона . Ранее собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил об учениях в Светлогорске. В городе военные оцепили вокзал.