На Ленинском проспекте у "Атлантики" столкнулись BMW и Hyundai
Фото читателя Клопс.Ru
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В Калининграде на перекрёстке Ленинского проспекта и ул. Краснооктябрьской у ресторана "Атлантика" столкнулись внедорожник Hyundai и легковушка BMW. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.
Авария случилась в понедельник, 20 марта, примерно в 16:00. Очевидцы рассказывают о значительных повреждениях автомобилей. Что касается водителей, то они не пострадали.
В результате происшествия по направлению к центру города заблокированы две полосы, образовались пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено от перекрёстка с ул. Богдана Хмельницкого. Средняя скорость движения транспорта не превышает 3 км/ч.
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