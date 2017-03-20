На Ленинском проспекте у "Атлантики" столкнулись BMW и Hyundai

В Калининграде на перекрёстке Ленинского проспекта и ул. Краснооктябрьской у ресторана "Атлантика" столкнулись внедорожник Hyundai и легковушка BMW. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.



Авария случилась в понедельник, 20 марта, примерно в 16:00. Очевидцы рассказывают о значительных повреждениях автомобилей. Что касается водителей, то они не пострадали.



В результате происшествия по направлению к центру города заблокированы две полосы, образовались пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено от перекрёстка с ул. Богдана Хмельницкого. Средняя скорость движения транспорта не превышает 3 км/ч.