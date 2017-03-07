Очевидцы: на ул. Суворова движение транспорта затруднено из-за пробок
Во вторник, 7 марта, на ул. Суворова образовались пробки. Об этом в паблике
"Сообщество автомобилистов Калининграда и области" рассказали очевидцы.
По их словам, движение затруднено на ул. Суворова. Согласно информации сервиса "Яндекс-пробки", скорость передвижения транспорта от пер. Ладушкина до Транспортной составляет 3 км/ч. Водители утверждают, что на перекрёстке Суворова – Камская не работает светофор.
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