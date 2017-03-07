Очевидцы: на пр. Победы из-за сломанного троллейбуса образовались пробки

Во вторник, 7 марта, на пр. Победы образовались пробки. Об этом в паблике "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" рассказали очевидцы.

По их словам, заторы появились из-за сломанного троллейбуса. По словам автомобилистов, у него оборвались провода. Согласно информации сервиса "Яндекс-пробки", скорость передвижения транспорта на участке недалеко от пересечения с Лесной Аллеей составляет 10 км/ч.

Кроме того, затруднено движение автомобилей на ул. Киевской. Там произошло ДТП. Скорость передвижения ТС на участке от Коммунистической до Железнодорожной равна 7 км/ч.