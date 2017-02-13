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Очевидцы: на Аллее Смелых у автомобиля загорелся двигатель

07:04
  189 0
  • Фото Алины Кромичевой
Фото Алины Кромичевой
В Калининграде сегодня ночью, 13 февраля, произошёл пожар. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.
 
По его словам, на Аллее Смелых у легкового автомобиля загорелся двигатель. Сам водитель машины рассказал в паблике "Сообщество автомобилистов Калининграда и области", что потушить машину ему помогли проезжавшие мимо автомобилисты. По предварительным данным, пострадавших нет. 

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