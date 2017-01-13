Из-за сильного снегопада на дорогах Калининграда за час произошло десять ДТП

В Калининграде из-за незначительного похолодания и снегопада – первый в этом году день жестянщика. За час в различных районах города произошло 10 ДТП.

В основном это мелкие аварии, в которых никто не пострадал. Однако они спровоцировали пробки во всех районах Калининграда.

Происшествия на дорогах зафиксированы на ул. Горной, «круге» на Московском проспекте, ул. Правая набережная, ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Дзержинского, на Московском проспекте (в районе строительства Второй эстакады). На ул. Гагарина случились сразу две аварии.

Кроме того, пробки образовались на всех крупных магистралях Калининграда. Средняя скорость движения, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки снизилась на некоторых участках до 5 км/ч.