Из-за ДТП на пл. Василевского встали трамваи (фото)
В Калининграде из-за дорожно-транспортного происшествия на пл. Василевского днём в пятницу заблокировано движение трамваев. Как сообщают Клопс.Ru очевидцы, на трамвайных путях столкнулись "Додж" и БМВ. В результате происшествия никто из людей не пострадал.
Фото Кристины Фирсовой из Сообщества автомобилистов Калининградской области
Авария повлияла на работу общественного транспорта. Движение трамваев от Дома быта в сторону Центрального парка блокировано. На перекрёстке ул. 9 Апреля и Черняховского уже встали два трамвая.
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