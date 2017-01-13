Из-за ДТП на пл. Василевского встали трамваи (фото)

В Калининграде из-за дорожно-транспортного происшествия на пл. Василевского днём в пятницу заблокировано движение трамваев. Как сообщают Клопс.Ru очевидцы, на трамвайных путях столкнулись "Додж" и БМВ. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Фото Кристины Фирсовой из Сообщества автомобилистов Калининградской области



Авария повлияла на работу общественного транспорта. Движение трамваев от Дома быта в сторону Центрального парка блокировано. На перекрёстке ул. 9 Апреля и Черняховского уже встали два трамвая.